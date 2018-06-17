Самара, 17 июня, 2018, 17:06 — ИА Регнум. На «Самара-Арене» сыграли две горячих, но не очень сильных сборных. Как сообщало ИА REGNUM, встречались сборная Коста-Рики и сборная Сербии. Матч, как я и предсказывал, выдался жарким, но не особо результативным.

Fifa.com Сборная Сербии

Первый тайм прошёл в равной игре и отметился скорее статистическим рекордом: Бранислав Иванович из питерского «Зенита» стал рекордсменом сборной по числу игр. А во втором тайме случился гол. В превью к матчу я первым вспомнил серба Александра Коларова. Именно игрок «Ромы» великолепным обводящим ударом реализовал штрафной, назначенный на 58-й минуте матча. Мяч, словно комета, пронзил «девятку» ворот Кейлара Наваса, чьи молитвы Господу Богу, возданные перед матчем на «Самара-Арене», всё-таки не помогли.

Во втором матче группы Е, как сообщало ИА REGNUM, встретятся сборные Бразилии и Швейцарии. Начало встречи в 21.00.