Пермь, 17 июня, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Пермский театр «У Моста» покажет музыкальную комедию «Ханума» на гастролях в Москве, сообщает 16 июня корреспондент ИА REGNUM.

Teatr-umosta.ru Пермский театр «У Моста»

В основе спектакля лежит классический водевиль грузинского драматурга Авксентия Цагарели, раскрывающий особенности конфликта вырождающейся грузинской аристократии с нарождающимся капиталистическим классом.

Произведение, созданное по мотивам пьесы Цагарели, было представлено на суд пермского зрителя в декабре 2016 года. В легкой, непринужденной форме спектакль раскрывает общественные противоречия конца XIX века, характерные для всей Российской империи.

Обедневший аристократ ищет для себя удачную партию с целью поправить свое финансовое положение, его интересы совпадают с вышедшим из низов купцом, готовым отдать свою единственную дочь в жены ради права носить фамильный герб будущего зятя. Но когда в дело вступает любовь, низкий материальный расчет неизбежно уступает ей место.

Всё действо проходит под традиционные грузинские танцы, придающие постановке особый колорит, не оставляющий равнодушным ни одного зрителя. Гастроли пройдут осенью в Москве, также спектакль будет представлен в Тюмени.

Напомним, пермский театр «У Моста» получил известность в России и за рубежом как первый российский мистический театр. Он известен постановками таких мрачных произведений, как «Вий», «Дракула», «Мастер и Маргарита».

Однако особенностью творческого метода художественного руководителя театра Сергея Федотова является тяга к светлой стороне человеческого естества. Поэтому в его спектаклях мрачное всегда соседствует с комичным, а очищение достигается за счет победы гуманистического начала над темными силами хаоса.