Ростов-на-Дону, 17 июня, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Болельщикам, которые планируют посетить матч между сборными Бразилии и Швейцарии на «Ростов Арене», рекомендуют прибыть на стадион заранее. Организаторы обещают, что скучать фанатам не придётся.

Donland.ru Ростовский стадион

«Для удобства болельщиков советуем прибыть на стадион за три часа до начала матча. Перед матчем предусмотрены развлекательные и интерактивные программы, а также выступления творческих коллективов в парке «Левобережный», — говорится в сообщении городской администрации.

Для подвоза фанатов запущены автобусы по восьми маршрутам. Интервал движения всех автобусов составляет 5−15 минут.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадион «Ростов Арена» может принять 45 тыс. поклонников футбола. В 21:00 будет дан старт футбольному поединку между сборными Бразилии и Швейцарии. Бразильская команда считается одним из фаворитов международного турнира. На её счету пять побед на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002).

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