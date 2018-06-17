Калуга, 17 июня, 2018, 16:53 — ИА Регнум. В Калуге торжественно открыли центр помощи беременным и женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, «Материнский ковчег». Об этом 17 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru Митрополит Климент освятил здание центра помощи женщинам в трудной жизненной ситуации «Материнский ковчег»

В церемонии принял участие митрополит Калужский и Боровский Климент, который совершил чин освящения центра. Владыка Климент также выступил с приветственным словом, в котором отметил важность принятия мер по сохранению жизни не родившихся младенцев.

Для будущих и уже родивших матерей, находящимся в трудной жизненной ситуации, в новом центре безвозмездно предоставляется жилье, питание, вещевая, юридическая и психологическая помощь.

Напомним, в рамках президентского проекта «Десятилетие детства» в регионах России реализуются программы по защите семьи, материнства и детства, а также поддержке семьи и улучшению демографической ситуации. Как заявил президент России Владимир Путин, на реализацию программы регионам выделят по 50 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2017 году российский премьер-министрДмитрий Медведевподписал распоряжение об утверждении «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017−2022 гг.». С 2019 по 2022 год планируется прицельно работать над улучшением положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.