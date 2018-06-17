Самара, 17 июня, 2018, 16:52 — ИА Регнум. 17 дня на стадионе «Самара-Арена» между национальными сборными Коста-Рики и Сербии был разыгран матч 1-го тура группы E в рамках Чемпионата Мира 2018 по футболу. Противостояние завершилось минимальной победой европейской сборной со счётом 1:0.

Martin Александр Коларов

Единственный гол на 57-й минуте забил левый латераль «Ромы» Александр Коларов мощным ударом со штрафного — 0:1.

Статистика матча (Коста-Рика/Сербия)

Удары 5/7

Удары в створ 2/3

Вьадение 49%/51%

Фолы 18/13

Набрав 3 очка, сборная Сербии поднялась на первую позицию в группе. Коста-Рика идёт на последнем месте без очков по итогам первого тура.

Составы на матч:

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Кальво, Гамбоа, Борхес Руис, Венегас, Гусман, Уренья.

Сербия: Стойкович, Тошич, Иванович, Коларов, Миленкович, Миливоевич, Тадич, Милинкович-Савич, Ляйич, Митрович, Матич.

Главный арбитр матча: Маланг Дьеду.

Предупреждения: Кальво — 22, Гусман — 56, Иванович — 59, Прийович — 90+8.

Голы: Коларов 57 — 0:1.