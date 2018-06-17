Москва, 17 июня, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Военнослужащие ракетных войск Восточного военного округа (ВВО) во время учений осуществили запуск баллистической ракеты оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М». Короткое видео обнародовано на официальной странице Минобороны РФ в YouTube.

Mil.ru Пуск баллистической ракеты расчетом ОТРК «Искандер» ВВО

«Пуск баллистической ракеты расчетом ОТРК «Искандер» ВВО», — говорится в сообщении, обнародованном под видео.

На кадрах видно, как ракету, размещенную в оперативно-тактическом комплексе, приводят в вертикальное положение и запускают ее.

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