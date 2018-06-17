Киев, 17 июня, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Поручение министерства обороны Украины о запрете празднования юбилеев и памятных дат, связанных с историей Красной армии опубликовал 17 июня советник в администрации президента Украины Василий Павлов на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

В связи с желанием некоторых частей праздновать юбилейные даты, отсылающие к советскому прошлому, Павлов напомнил слова президента Украины Петра Порошенко о том, что в украинском календаре не должно быть событий, связанных с Россией. Он также опубликовал поручение за подписью заместителя министра обороны Украины, в котором сказано следующее:

«Требую не использовать памятные даты, связанные с историей Красной и Советской армией бывшего СССР, для организации и проведения торжественных мероприятий, подачи документов не поощрение личного состава»

Напомним, в конце мая руководитель института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил, что Украина должна пройти ментальную декоммунизацию.

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Напомним также, что текст украинской военной присяги предписывает военнослужащим защищать народ Украины. Действия ВСУ в Донбассе — это прямое нарушение присяги.