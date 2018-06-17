Женщина с криками «Аллах акбар» напала на людей во Франции
Париж, 17 июня, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Во Франции неизвестная женщина с ножом напала на людей. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на свои источники.
(сс) niekverlaan
С ножом
ЧП произошло в воскресенье, 17 июня, в городке Сен-сюр-мер. По последним данным, в результате инцидента пострадали 2 человека.
«Женщина с криками «Аллах акбар» ранила двух человек в городке Сен-сюр-мер», — передает вещатель.
Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, задержали злоумышленницу.
По факту нападения на жителей городка проводится проверка.
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