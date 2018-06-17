Ростов-на-Дону, 17 июня, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Фестиваль болельщиков FIFA, организованный в Ростове-на-Дону на Театральной площади, по числу гостей пока не достиг своего максимума. Возможно, это связано с изнуряющей жарой, на которую обратили внимание даже бразильцы, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Болельщики в ожидании матча Бразилия – Швейцария

Организаторы явно не продумали вопрос с шатрами или тентами. Днём, когда солнце в зените, спрятаться на территории фан-зоны негде, поэтому болельщики прячутся от палящих лучей в тени от стендов.

ИА REGNUM Болельщики прячутся в тени

На изнуряющую жару в Ростове-на-Дону обратили внимание не только футбольные болельщики. Так, главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович принял решение сократить время тренировки на «Ростов Арене», которая прошла накануне игры.

ИА REGNUM Палящее солнце над Театральной площадью

Ещё одной проблемой для гостей Фестиваля болельщиков стало отсутствие мест для сидения. С этим неудобством футбольные фанаты справляются с помощью пледов, надувных подушек, ковриков.

ИА REGNUM Мест для сидения на Театральной площади нет

Напомним, многие болельщики переместятся из фан-зоны на стадион «Ростов Арена». На главном спортивном объекте Дона в 21:00 начнётся футбольный поединок между сборными Бразилии и Швейцарии.

Отметим, что бразильская команда считается одним из фаворитов первенства планеты. Сборная Бразилии является самой успешной национальной командой в истории: на её счету пять побед на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002). На прошлом чемпионате мира (2014 год) они дошли до полуфинала, проиграв команде Германии, а в матче за третье место уступили Голландии (0:3).