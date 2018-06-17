Якутск, 17 июня, 2018, 16:05 — ИА Регнум. В Усть-Янском районе Якутии на протоке Казачка опрокинулась лодка, на борту которой находились четыре человека. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Республике Саха (Якутия).

Лодка

ЧП произошло в субботу, 16 июня, вблизи села Казачье.

«Двое спаслись, — говорится в сообщении. — Одну женщину из воды вытащили без признаков жизни, один человек числится пропавшим».

В настоящее время местные жители осуществляют поиск пропавшего, было привлечено 12 моторных лодок.

Читайте также: Найдены тела двух туристов, погибших при сплаве на реке Китой

А также: Пятилетний мальчик в Татарии за рулем автомобиля съехал в Волгу