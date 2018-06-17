Абуджа, 17 июня, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Жертвами двух взрывов на северо-востоке Нигерии стали по меньшей мере 31 человек. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Surian Soosay Террорист

По данным полиции, взрыв был совершен террористом смертником.

Напомним, правительство Нигерии пытается вести переговоры с террористической группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая постоянно совершает террористические атаки в стране.

Однако переговоры пока ни к чему не привели и террористические атаки продолжаются.