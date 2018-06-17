Самара, 17 июня, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Сегодняшний день чемпионата мира по футболу в России — 2018 стартует с матча в Самаре, где встретятся сборная Коста-Рики и Сербии. Шансы европейцев оцениваются выше. Однако чтобы победить им придётся для начала разобраться с «посланником Божиим» — вратарём коста-риканцев Кейлором Навасом. Напомню, он был главным творцом феноменального успеха сборной Коста-Рики на прошлом чемпионате мира в Бразилии. Тогда латиноамериканцы продрались в четвертьфинал.

Danilo Borges Кейлор Навас

Как сообщало ИА REGNUM, матч между сборными Коста-Рики и Сербии начнётся в 15.00 в Самаре. И начнётся он со знаменитого обращения вратаря Коста-Рики Кейлора Наваса к Богу. Перед каждым матчем вратарь встаёт на колени, широко расставляет руки и шепчет молитву. Кейлор уверен, что Бог его слышит. И в это легко поверить, если учесть, что на прошлом чемпионате мира костариканцы влюбили в себя весь мир, пробившись в четвертьфинал, а сам Кейлор перешёл в мадридский «Реал», где выиграл три Лиги Чемпионов. Справятся ли сербы с «посланником Божиим»?

У них есть на это шансы. Во-первых, потому что за 4 года сборная Коста-Рики не обновилась: там всё те же, кто играл в Бразилии. А, во-вторых, сербы весьма и весьма неплохи. У них есть сбалансированный состав. В защите играют такие опытные мастера, как Александр Коларов из «Ромы» и Бранислав Иванович из питерского «Зенита», а в центре поля находится якорь команды Неманья Матич из клуба «Манчестер Юнайтед». Атаку разгонят Сергей Милинкович-Савич из «Лацио» и Адам Льяич из «Торино».

Игра будет бурной. Латиноамериканцы традиционно отличаются горячим нравом, а сербы в любых видах спорта отдаются игре на сто процентов, часто не гнушаясь провокациями и симуляцией. Во втором матче группы Е, как сообщало ИА REGNUM, встретятся сборные Бразилии и Швейцарии. Начало встречи в 21:00.

Сборная Коста-Рики: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа, Кальво, Борхес, Гусман, Руис, Венегас, Уренья.

Сборная Сербии: Стойкович, Д. Тошич, Иванович, Миленкович, Коларов, Матич, Милинкович-Савич, Миливоевич, Тадич, Ляич, Митрович.