Вологда, 17 июня, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Более 12 тысяч верующих приняли участие в божественной литургии, которую совершил сегодня на Кремлевской площади Вологды патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Patriarchia.ru Патриарх Кирилл

После богослужения глава РПЦ прочел проповедь, в которой призвал верующих с терпением принимать все скорби. Корреспондент ИА REGNUM приводит цитаты выступления.

«Скорбь порождает терпение, терпение — опытность, опытность — надежду. И в этом смысле скорбь приобретает положительную ценностную ориентацию и содержание».

«Когда нас посещает скорбь, мы обязательно должны вооружиться терпением. Потому что неизвестно как долго она будет продолжаться. Может быть, она мимолетна, может, она результат какого-то случайного стечения обстоятельств. А может, это результат чьей-то злой воли, стратегии действий по отношению к нам и тогда не так уж быстро ты выскочишь из этой орбиты скорби».

«Если проходя через скорбные обстоятельства жизни, мы не становимся терпеливыми, то эти обстоятельства, вызывающие скорбь в нашей душе, могут нас раздавить и почти что уничтожить, сделать неполноценными людьми духовно или даже физически».

«Ломать жизнь — это неправильный ответ на скорбь, учит нас апостол Павел. Скорбь должна порождать терпение, великую добродетель, которая помогает человеку сохранить самого себя. Вот почему терпение порождает опытность. За этой опытностью есть не что иное, как правильный вывод из жизненных обстоятельств, через которые мы проходим с терпением».

«Трудные обстоятельства нужно воспринимать как волю божью, как некий урок, на котором мы оттачиваем свое терпение и обретаем терпение. А за опытностью, как говорил апостол Павел, надежда. А надежда не посрамляет».

«Народ наш встречает скорби с великим терпением, которым потрясались иностранцы, посещавшие нашу землю».

«Народ сегодня имеет право обретать то, что является результатом терпения, а именно — опытность и надежду. Сегодня время надежды для всей нашей страны. Время расцвета наших городов, постепенного и непреклонного развития всех сторон нашей жизни, но что самое главное — духовного возрождения нашего народа. Именно духовная сила определяет силу нации».