Киев, 17 июня, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Киевский гей-парад является отчетом украинской власти для Евросоюза, заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш 17 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Гейпарад

«Вам разрешат пол часика походить по огороженному полицией пространству, с единственной целью — чтобы отчитаться о защите прав ЛГБТ, столь чтимых в Европе. Это не гей парад, а спецоперация «отчёт в ЕС»: «Геи в порядке, не мешайте грабить», — считает экс-министр.

Лукаш также напомнила, что на Украине ущемлены права всех граждан независимо от их сексуальной ориентации.

Напомним, 17 июня в Киеве прошел так называемый «Марш равенства», в котором приняло участие порядка трех с половиной тысяч извращенцев. Их охраняло свыше пяти тысяч полицейских. В ходе столкновения с полицией было задержано более 50 членов праворадикальных группировок, однако позже они были отпущены.

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