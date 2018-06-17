Тверь, 17 июня, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Проект по внедрению электронной очереди в медицинских учреждениях Тверской области в полной мере планируется реализовать в 2019 году. Об этом заявил глава региона Игорь Руденя в эфире программы «Разговор с губернатором» на телеканале «Россия-1» (Тверь) 16 июня.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна На прием к врачу

«Мы планируем ввести полноценную систему электронной записи в медицинских учреждениях региона. Сейчас такая программа уже работает в ряде учреждений. Когда проект будет реализован в полном объеме, любой житель области сможет записаться к врачу на удобное для себя время», — отметил Игорь Руденя.

В пресс-службе правительства региона пояснили, что в этом году регион уже получил 78 млн в виде федерального трансферта на проведение работ по внедрению информационных систем в учреждениях здравоохранения. После завершения всех работ документацию, в том числе и медкарты пациентов, планируется вести в электронном виде, что существенно облегчит работу медиков. Легче будет и пациентам — записаться к врачу можно будет через интернет. На данный момент в Единую медицинскую информационную систему включено 55 государственных медицинских организаций, или 74%. Добавим, что пилотный проект информатизации здравоохранения в городе Твери реализуется с ноября 2017 года — в него вошли семь учреждений. В рамках проекта с начала 2018 года сделано почти 100 тысяч электронных записей на приём к специалистам.