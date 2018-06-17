Киев, 17 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Закарпатская команда «Karpatalja», ставшая чемпионом мира среди непризнанных государств, получит награду из рук представителей венгерского правительства, сообщил народный депутат Украины Дмитрий Тымчук 17 июня на странице в социальной сети Facebook.

(сс) flooy Фтуболист на поле

По информации политика, награждение состоится на территории Венгрии в селе Тарпа неподалеку от украинско-венгерской границы.

Тымчук также рассказал об организаторе команды — депутате Береговского районного совета от Демократического союза венгров Украины Тиборе Фееше.

«Фееш имеет венгерский паспорт… В настоящее время изучает вопрос о возвращении домой в Закарпатье, консультировался о возможности избежания ответственности за организацию такой команды и принял решение ждать на территории Венгрии, как будет складываться ситуация», — пишет Тымчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футбольной командой из Закарпатья заинтересовалась служба безопасности Украины.

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Финал чемпионата мира по футболу среди непризнанных государств состоялся 10 июня 2018 года в Лондоне под эгидой организации ConIFA. Сборная Закарпатья обыграла сборную Северного Кипра со счетом 3:2.