Воронеж, 17 июня, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Сборная Марокко вернулась на базу в Воронеж после того, как потерпела поражение в матче группового этапа чемпионата мира по футболу от сборной Ирана 15 июня. Как сообщается на сайте Королевской федерации футбола Марокко, ее президент Фаузи Лакджа в Воронеже провел встречу с футболистами.

Андрей Пронин ИА REGNUM ЧМ по футболу 2018. Матч между сборными командами Марокко и Иран. Аюб Эль-Кааби и Рамин Резаэян

Он, в частности, заявил, что в Марокко гордятся тем, что национальная сборная впервые за 20 лет попала на чемпионат мира. Также президент федерации отметил, что для достижения лучших результатов мощнейшим стимулом является приезд в Россию нескольких тысяч болельщиков из Марокко, а проигрыш в одном матче не означает полное поражение. Фаузи Лакджа призвал игроков сохранять дух и верить в лучшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в России стартовал чемпионат мира по футболу. Сборная Марокко, которая живет и тренируется в Воронеже, вошла в группу В — вместе со сборными Ирана, Португалии и Испании. Первый матч, с Ираном, закончился поражением 0:1 из-за автогола форварда команды Марокко.