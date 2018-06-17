Ростов-на-Дону, 17 июня, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Первый матч ЧМ-2018, который примет «Ростов Арена», предварит товарищеская игра. Донской государственный технический университет принимает участников футбольного поединка из числа российских, бразильских и швейцарских болельщиков. Об этом информирует пресс-служба автономной некоммерческой организации «Посольство болельщиков».

Антон Копнин ИА Красная Весна Ростов-Арена

Организаторы обращают внимание на то, что главная цель футбольной баталии — «развитие и укрепление дружеских и спортивных отношений между двумя странами, а также создание гостеприимных условий для приема болельщиков».

Отметим, что фан-посольство болельщиков сборной России открылось 14 июня в Москве. Также подтвердили работу своих фан-посольств Англия, Германия, Бельгия, Швейцария, Дания, Хорватия, Франция, Австралия, Перу. Работают они по принципу «болельщики — для болельщиков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между сборными Бразилии и Швейцарии пройдёт на главном спортивном объекте ЧМ-2018 на Дону. Стартовый свисток на «Ростов Арене» арбитры дадут в 21:00. Те, кому не достался билет на стадион, могут следить за игрой на специальном экране в фан-зоне FIFA на Театральной площади. Территория рассчитана на 25 тыс. человек.