Воронеж, 17 июня, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, с 18 июня на территории региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность — пятого класса.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Не жги лес!

В ГУ МЧС пояснили, что пятый класс пожарной опасности устанавливается при условиях, когда пожары случаются от любого источника огня или от повышенных температур. При этом огонь быстро распространяется, а потушить пожары можно только в начальной стадии.

Добавим, что с 30 апреля на территории Воронежской области действует особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности действуют повышенные штрафы, а на территорию хвойных лесов в регионе въезд запрещен.

Согласно прогнозу Воронежского гидрометеоцентра, в ближайшие дни в регионе ожидается жаркая погода: днем воздух прогреется до 25…27 градусов тепла. 19−20 июня ожидаются кратковременные дожди.