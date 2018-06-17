Чернигов, Украина, 17 июня, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Автомобиль, выгрузивший 12 тонн бытовых отходов в селе Степь Бородянского района Черниговской области, был задержан полицией, сообщили 16 июня на официальной странице ведомства в сети Facebook.

(сс) Michelle Arseneault Свалка

Водитель рассказал полицейским, что мусор имеет львовское происхождение.

Напомним, что мусорный кризис во Львове начался в 2016 году после пожара на крупнейшей Грибовичской свалке, в ходе которого погибли четыре человека.

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Фуры с львовским мусором регулярно ловят во всех уголках Украины. Водители стараются незаметно выгрузить отходы в пределах населенных пунктов, на полях, на берегах рек и озер.