Донецк, 17 июня, 2018, 13:03 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские боевики семь раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР более сотни боеприпасов, заявил 17 июня представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, сообщило агентство «ДАН».

ИА Красная Весна Знак «Убежище». ДНР

Под обстрелом оказались окраины Донецка, а также населенные пункты Белая Каменка, Докучаевск, Заиченко, Коминтерново и Стыла.

ВСУ применяли стрелковое оружие, минометы, гранатометы, а также вооружение, установленное на БТР и БМП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреливали поселок Зайцево с применением американской разведывательно-сигнализационной аппаратуры «Рембасс-2».

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