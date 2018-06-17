Астана, 17 июня, 2018, 12:34 — ИА Регнум. В Казахстане с рельсов сошел пассажирский поезд. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана.

Цитата из видео «Поезд в Казахстане сошел с рельсов». youtube.com Поезд

Несколько вагонов пассажирского поезда сообщением Астана — Алма-Ата сошел с рельсов. По данным КЧС МВД Казахстана несколько человек получили травмы.

Информация о жертвах не поступала.

В социальных сетях пассажиры поезда публикуют видеокадры с места крушения. На кадрах видно, как пассажиры выбираются через окна из вагонов, лежащих на боку.