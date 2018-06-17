Калининград, 17 июня, 2018, 12:24 — ИА Регнум. В Калининградской области запущено новое птицеводческое производство — инкубаторий на 45 млн яиц в год. Предприятие принадлежит резиденту калининградской ОЭЗ — компании «Продукты питания» с хорватскими инвестициями.

Gov39.ru Глава хорватской компании «Продукты питания» Стефано Влахович

Станция построена с нуля в Багратиновском районе на площади 19 тысяч кв. метров. Объем инвестиций достигает 700 млн рублей.

По заявлению руководства холдинга, реализация проекта позволит предприятиям группы компаний «заметно сократить зависимость от импортного сырья».

«Мы рады, что компания уже 20 лет работает на калининградском, российском рынке и не останавливает инвестиционный процесс, думает о будущем и усиливает вертикальную интеграцию, — заявил на церемонии открытия губернатор Антон Алиханов. — Для региона, для муниципалитета открытие нового предприятия — это новые рабочие места с достаточно хорошей зарплатой, выше среднеобластной, это еще один резидент особой экономической зоны, это новые инвестиции, это, конечно, импортозамещение, еще один шаг в обеспечение нашей продовольственной безопасности».

Глава холдинга Стефано Влахович заявил, что новый инкубаторий станет «одним из самых высокотехнологичных в Европе».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что хорватская компания «Продукты питания» пять лет назад оказалась в центре крупного экологического скандала. Прокуратура Калининградской области подала на холдинг в суд, поскольку предприятие загрязняла реку Лесной в Калининграде. В итоге «Продукты питания» заплатили штраф порядка 4 млн рублей.

В Калининградской области в настоящее время производится 25 тысяч тонн мяса птицы, пищевая потребность жителей обеспечена на 90%.