Киев, 18 июня, 2018, 03:23 — ИА Регнум. План приватизации на Украине фактически признал в этом году невыполнимым премьер-министр Владимир Гройсман, и в Нацбанке с этим прогнозом солидарны. Об этой и других новостях украинской экономики пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По оценкам Национального банка, «фактическая сумма поступлений от приватизации будет в разы меньше запланированной. Это заставит правительство Украины искать компенсаторы для покрытия разрывов ликвидности, в частности путем увеличения заимствований на внутреннем рынке».

В то же время немного снизилась гривна, причем председатель Нацбанка Яков Смолий заявил, что его организация более не будет поддерживать курс гривны в интересах отдельных субъектов экономики.

«НБУ может краткосрочно всё выровнять с помощью давления на курс гривны и удовлетворить премьер-министра. Но зачем? Это решение не убережет нас от повторения ситуации через определенное время», — сказал Смолий.

И это еще не вся правда: нынешний курс гривны к доллару приблизительно такой же, как год назад, и тем не менее, как ранее говорил гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, стоимость мяса на Украине за год выросла на 40−70%, стоимость стандартного борщевого набора из молодых овощей — на 15−60% — а это значительно выше среднеэкономической инфляции и тем более выше инфляции доллара.

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