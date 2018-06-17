Санкт-Петербург, 17 июня, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Международная финско-российская команда обнаружила в Финском заливе место гибели и идентифицировала один из самых легендарных кораблей русского флота — эскадренный миноносец «Новик». К моменту ввода в строй в 1913 году — самый быстрый корабль на планете, бессменный участник почти всех боевых действий на Балтике в годы Первой мировой войны.

В рамках совместного проекта финской поисковой команды SubZone и российской экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» в районе мыса Юминда обнаружено место гибели эскадренного миноносца «Новик». Корабль лежит на глубине 75 метров посередине Финского залива. Корпус разломан на две части в результате подрыва на мине. Носовая часть перевёрнута вверх килем, а корма с орудиями и надстройкой на ровном киле, на корме чётко читается название корабля на момент гибели — «Яков Свердлов» и герб СССР.

Место гибели корабля было определено российским историком Михаилом Ивановым по немецким архивным материалам. В отчётах немцев сохранились данные об ошибочном бомбометании в 1943 году по некоему объекту, который немцы приняли за советскую подводную лодку Щ-406. В то время, как Щ-406 к тому моменту уже погибла у о. Большой Тютерс. В результате гидролокационного поиска, проведённого руководителем Sub Zone Имми Валлин, на дне был обнаружен объект, по очертаниям похожий на эскадренный миноносец с чётко читаемыми орудиями на корме. В результате погружения 16 июня 2018 года с борта исследовательского судна Yoldia команды в составе Имми Валлин, Паси Ламми, Михаил Иванов, Константин Богданов и игумен Иннокентий (Ольховой) произведена идентификация корабля, найдено название «Яков Свердлов» и герб Советского Союза на корме, осмотрены три 102-миллиметровых орудия главного калибра, располагавшиеся на кормовой палубе, а также характерная для «Новика» кормовая надстройка с запасным штурвалом и машинным телеграфом. Произведён осмотр разлома, который показал, что легендарный корабль практически разорвало на две части от взрыва мины в районе второй дымовой трубы.

Корабль погиб 28 августа 1941 года, в ходе Таллинского перехода, находясь в охранении крейсера «Киров». Причиной гибели стал подрыв на мине немецко-финского минного заграждения «Юминда».