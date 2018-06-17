Чебоксары, 18 июня, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Мундиаль пройдет на стадионах в 11 городах, но кроме того, в ряде городов реконструированные стадионы будут использоваться в качестве тренировочных баз для сборных. В Поволжье отбор в качестве тренировочных баз прошли все города, где будут проходить матчи, но остальным городам — столицам Поволжья предпочли более мелкие населённые пункты. В итоге праздник их затронет лишь косвенно, но непосредственно в их города не войдет. Почему ряд городов не был выбран в качестве тренировочных баз, пишет редактор ИА REGNUM Наталия Николаева.

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Уфа не была выбрана в качестве тренировочной базы в силу удаленности от городов, где будут проходить матчи, при том, что Башкирия в ходе подготовки к первенству получила больше федеральных средств, чем планировалось. Но есть и другое мнение — Башкирия и сама могла принять у себя матчи, но прежнее руководство региона предпочитало развивать хоккей, а футбол у него в почете не был. Пенза, где в рамках подготовки к мунидиалю реконструировался местный стадион, тоже осталась в стороне — как писали в местных СМИ, не удалось уложиться в срок по всем требованиям, а губернатор Иван Белозерцев в ходе рабочего визита сравнил территорию вокруг спортивной площадки с гетто, обратив внимание на то, что «по крышам магазинов трава растёт», «балконы разноцветные, стены ободранные». Впрочем, недалеко от этого города находится принимающий матчи Саранск, и в Пензе рассчитывают на приток туристов.

С наибольшими трудностями, однако, столкнулась Пермь, которая вошла в предварительный список ФИФА по созданию тренировочных баз. На реконструкцию спорткомплекса им. Сухарева изначало предполагалось выделить 100 млн из федерального бюджета и 40 млн стараниями местных властей, но вскоре оказалось, что для приведения базы в соответствие с международными требованиями этого мало, и даже если все требования осуществить, то после мундиаля потребовалось бы некоторые вещи переделывать обратно. Плюс в 2016 году региональный министр спорта стал фигурантом уголовного дела. А вот Чебоксары, где как раз были выгодные стартовые позиции, не прельстили ни одну из 32 команд: по мнению экспертов, сыграл комплекс причин, среди которых стало отсутствие «единой команды» в регионе, недостаточность, а порой — отсутствие лоббистских усилий.

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