Ташкент, 17 июня, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов в интервью китайским и иностранным СМИ высоко оценил масштаб и уровень укрепления сотрудничества и строительства инфраструктуры стран-участниц ШОС в таможенной сфере, сообщает 16 июня Синьхуа.

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Данному направлению в ШОС уделяется особое внимание, ибо, по словам Р. Алимова, при развитии свободной торговли на первый план всегда выходят вопросы, связанные с сопряжением автомобильных и железных дорог, авиационного и морского сообщения. «У нас в ШОС есть специальная группа, в том числе постоянно действующее совещание заместителей министров транспорта, которые работают над разработкой специальной дорожной карты по совместному развитию дорог», — сообщил генеральный секретарь ШОС, подчеркнув, что соответствующее поручение организовать эту работу в указанном формате было получено от Совета глав государств-участников ШОС.

Р. Алимов заявил, что поступила заявка на подключение к этому соглашению от Белоруссии, интерес также проявляют государства Персидского залива и АСЕАН. На последнем саммите ШОС в Циндао (КНР) утвержден документ, расширяющий сотрудничество таможенных служб. Общая направленность предпринимаемых мер, по его словам, фокусируется на расширении свободной торговли и организации в масштабах ШОС ее «большой зоны».

Особо отмечено, что благодаря китайской инициативе «Одного пояса, одного пути» в ШОС были созданы 75 экономических и торговых зон.