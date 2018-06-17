Нуук, Дания, 18 июня, 2018, 01:00 — ИА Регнум. Нежелание Дании позволять участие китайских компаний в строительстве аэропортов на гренландской территории связано с возможным недовольством США таким сотрудничеством. О ситуации вокруг проекта пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Хозяин

По словам премьер-министра Дании Ларса Лёкке Расмуссена, масштабность проекта, в зависимости от финансирования и выбора внешних партнеров, может придать ему черты политические. Сам же проект связан с расширением трех аэропортов, что позволит организовать прямые рейсы в Гренландию из Северной Америки и Европы, и связан с выгодой, которую может принести Гренландии повышение международной активности в Арктике. Финансирование требуется действительно внушительное, 3,6 млрд датских крон (595 млн доллларов), из которых сама страна готова вложить 2,1 млрд, а остальную сумму рассчитывает получить от внешних инвесторов. Всего проектом заинтересовались 11 организаций из разных стран, включая Китай, интересующийся Гренландией в связи с проектом «Полярного шелкового пути».

Гренландия в свою очередь тоже заинтересована в Китае, в том числе в силу снижения благодаря такому партнерству зависимости от Дании, которая, согласно существующему соглашению, контролирует ряд внешнеполитических сфер Гренландии. И строительство аэропортов Дания внутренним гренландским делом не считает: для американских военных этот остров имеет стратегическое значение. По словам представителя по иностранным делам и вопросам безопасности датской Народной партии Сорена Эсперсена, очевидно, что «США не хотят, чтобы такая сверхдержава, как Китай, имела такой масштабный доступ к Гренландии».

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