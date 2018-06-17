Киев, 17 июня, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Боевики экстремистской группировки С-14(организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировали дорогу возле Шевченковского РУВД Киева в знак протеста против задержания полицией противников гей-парада, сказано в сообщении, опубликованном 17 июня на официальном telegram-канале группировки.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский экстремист

Как ранее сообщало ИА REGNUM, незадолго до начала «Марша равенства», киевская полиция задержала 56 противников публичного шествия извращенцев.

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