Санкт-Петербург, 17 июня, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко своим распоряжением ввёл особый противопожарный режим на территории региона на время проведения чемпионата мира по футболу. Особый режим введен на срок с 14 июня по 16 июля 2018 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты

Как говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Смольного, в период действия особого противопожарного режима запрещается разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных и порубочных остатков.

Любые огневые и пожароопасные работы должны быть предварительно согласованы с ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В случае установления органами МЧС пятого уровня пожарной опасности, будет запрещено посещение гражданами городских лесов, а также использование фейерверков и другой пиротехники.

Как отмечает ИА REGNUM, в Петербурге, начиная с мая текущего года, установилась на редкость сухая и теплая погода, что увеличивает опасность природных пожаров.

В Северной столице 15 июня уже состоялся один из матчей ЧМ-2018. В предстоящий месяц город примет еще шесть игр чемпионат мира по футболу.