Москва, 17 июня, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Российский навигационный спутник «Глонасс-М», выведенный на околоземную орбиту, был включен в наземную сеть Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

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«Российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», запущенный боевым расчётом Космических войск ВКС с космодрома Плесецк, в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС», — сказано в сообщении российского военного ведомства.

Со спутником установлена и поддерживается нормальная телеметрическая связь. Все системы космического аппарата работают в штатном режиме.

Напомним, Глонасс (Глобальная навигационная спутниковая система — российская спутниковая система навигации, одна из двух полностью функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации.