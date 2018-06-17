Киев, 17 июня, 2018, 09:47 — ИА Регнум. В Киеве перед началом гей-парада задержаны более 50 человек. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Гей-парад

Сегодняв Киеве должен пройти так называемый «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества, участие в котором планируют принять представители сексуальных меньшинств.

Около 6:00 утра порядка 150 человек на перекрёсток улицы Владимирская — бульвар Тараса Шевченкои перекрыли предполагаемый маршрут следования «Марша равенства».

Сотрудники киевской полиции сперва пообщались с перекрывшими дорогу людьми, но те отказались освободить проход. Тогда полиция, во избежание провокаций и возможных столкновений оттеснила собравшихся с дороги. Но те стали использовать против стражей порядка газовые баллончики. В итоге часть из них была задержана.

Позднее появились сообщения о том, что потасовка возникла рядом с киевским отелем «Опера».

Полиция сообщила, что всего сегодня утром в отделения были доставлены 56 человек. Их личность устанавливается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа депутатов Европейского парламента направила президенту Украины Петру Порошенко письмо с призывом возглавить сегодняшний гей-парад в Киеве.