В России — четвёртый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 17 июня, матчи мундиаля пройдут в Москве, Самаре и Ростове-на-Дону. Коста-Рика — Сербия (Самара, «Самара Арена», 15:00 мск (16:00 по местному времени) Германия — Мексика (Москва, стадион «Лужники», 18:00 мск) Бразилия — Швейцария (Ростов-на-Дону, «Ростов Арена», 21:00 мск) Бразильцы не проигрывают стартовый матч на чемпионатах мира с 1934 года, а команда Швейцарии — единственная сборная за всю историю мундиалей, которая в стартовом матче обыграла будущего победителя турнира. Сборной Германии, действующим чемпионам, предстоит непростое испытание на старте турнира — Мексика мечтает о реванше за поражение в полуфинале Кубка Конфедераций. Команды Коста-Рики и Сербии никогда ранее между собой не играли.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

10:05 17.06.2018 Результаты матчей 16 июня: Франция — Австралия 2:1. Аргентина — Исландия 1:1. Перу — Дания 0:1. Хорватия — Нигерия 2:0.

10:08 17.06.2018 В Ростов-на-Дону прибыл один из самых титулованных футболистов мира — Роналдо. Один из лучших игроков в истории футбола прибыл на Дон, чтобы поддержать сборную Бразилии в матче с командой Швейцарии. Бразильский форвард поселился в том же отеле, что и национальная команда. Роналдо уже посетил один из ночных клубов города. Читайте также: Роналдо поддержит сборную Бразилии в Ростове-на-Дону

10:09 17.06.2018 Вход на стадион «Самара Арена» открывается за 3 часа до начала матча. В это время можно комфортно зайти на стадион. Для жителей и гостей города будет организована развлекательная программа, сообщает мэрия Самары. Напомним, сегодня в Самаре пройдёт матч сборных Коста-Рики и Сербии, начало в 16:00 по местному времени (15:00 мск). Напомним, в Самаре матчи мундиаля состоятся также 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля. Для удобства зрителей в этот день будут работать специальные маршруты спортивных соревнований.

10:11 17.06.2018 К чемпионату мира по футболу ростовчанам сделали настоящий подарок. После капительного ремонта на Богатяновском спуске открылся «Богатый источник». Много лет объект находился в полуразрушенном состоянии. Как гласит легенда, Пётр I остановился у родника и напился воды, назвав его «Богатый источник». Городские власти обещают, что к сентябрю 2018 года у памятного места откроют монумент императору и казачьему старшине. Читайте по теме: В Ростове-на-Дону капитально отремонтировали «Богатый источник»

10:13 17.06.2018 Пешеходные переходы Ростова-на-Дону поразили журналиста из Бразилии. Пауло Нонато де Соуза из Кампу-Гранди считает, что «подземки» могут помочь избежать несчастных случаев на дорогах в его родном городе. Представитель одного из бразильских изданий сетует, что в его стране водители зачастую не уважают пешеходов и редко соблюдают правила дорожного движения. Чтобы обезопасить людей, властям Кампу-Гранди стоит перенять опыт у Ростова-на-Дону. Ранее по теме: Ростов-на-Дону поразил журналистов из Бразилии

10:24 17.06.2018 А тем временем ФИФА объяснила причину большого количества пустых мест на «Екатеринбург Арене». Оказалось, что билеты были распределены все (кому-то за деньги, а кому-то даром). Но пришли не все обладатели заветных купонов. Подробно: ФИФА назвала причину пустых мест на матче Египет — Уругвай

10:25 17.06.2018 Екатеринбург покинули не все болельщики Египта и Уругвая. Некоторые решили задержаться. Не пугает их даже уральское малоснежное лето, которое в этом году выдалось особенно суровым.

10:48 17.06.2018 Социальные сети пестрят различными видео о том, как футбольных фанатов из Бразилии ростовские болельщики обучают кричалкам, разучивают вместе с ними гимн столицы юга России «Ростов-город — Ростов-Дон». Горожане также ставят бразильцев в пример местным жителям. В частности, очевидцы сообщают о том, что иностранные гости бережнее относятся к Ростову, чем многие ростовчане. Вместе с тем горожане обращают внимание на то, что таксисты заламывают цены. Интернет-пользователи призывают водителей к совести. Читайте подробнее: ЧМ-2018 на Дону: болельщики учат бразильцев кричалкам, таксисты ломят цены

13:18 17.06.2018 Первый матч ЧМ-2018, который примет «Ростов Арена», предварит товарищеская игра. Донской государственный технический университет принимает участников футбольного поединка из числа российских, бразильских и швейцарских болельщиков. Организаторы обращают внимание на то, что главная цель футбольной баталии — «развитие и укрепление дружеских и спортивных отношений между двумя странами, а также создание гостеприимных условий для приема болельщиков». Подробности в материале: Первую игру ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону предварит товарищеский матч

13:22 17.06.2018 Полузащитник российской сборной по футболу Алан Дзагоев не полетит в Санкт-Петербург на матч против сборной Египта. Его травма, полученная в матче против Саудовской Аравии, оказалась серьезной. Футболист проходит реабилитацию в одном из московских медицинских центров. Читайте подробнее: Дзагоев не примет участия в матче ЧМ против сборной Египта

13:36 17.06.2018 Сборная Марокко вернулась на базу в Воронеж после того, как потерпела поражение в матче группового этапа чемпионата мира по футболу от сборной Ирана 15 июня. Президент Королевской ассоциации футбола Марокко Фаузи Лакджа в Воронеже провел встречу с футболистами. Он, в частности, заявил, что в Марокко гордятся тем, что национальная сборная попала на чемпионат мира, и для достижения лучших результатов мощнейшим стимулом является приезд в Россию нескольких тысяч болельщиков из Марокко. Фаузи Лакджа призвал игроков сохранять игровой настрой и верить в лучшее. Об этом: Марроканская сборная вернулась в Воронеж после поражения

14:57 17.06.2018 Сегодняшний день чемпионата мира по футболу в России — 2018 стартует с матча в Самаре, где встретятся сборная Коста-Рики и Сербии. Шансы европейцев оцениваются выше. Однако, чтобы победить, им придётся для начала разобраться с «посланником Божьим» — вратарём костариканцев Кейлором Навасом, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Второе пришествие: Коста-Рика встретится с Сербией

16:30 17.06.2018 Фестиваль болельщиков FIFA, организованный в Ростове-на-Дону на Театральной площади, по числу гостей пока не достиг своего максимума. Возможно, это связано с изнуряющей жарой, на которую обратили внимание даже бразильцы. Организаторы явно не продумали вопрос с шатрами или тентами. Днём, когда солнце в зените, спрятаться на территории фан-зоны негде, поэтому болельщики прячутся от палящих лучей в тени от стендов. На изнуряющую жару в Ростове-на-Дону обратили внимание не только футбольные болельщики. Так, главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович принял решение сократить время тренировки на «Ростов Арене», которая прошла накануне игры. Ещё одной проблемой для гостей Фестиваля болельщиков стало отсутствие мест для сидения. С этим неудобством футбольные фанаты справляются с помощью пледов, надувных подушек, ковриков. Об этом: Ростовская фан-зона FIFA: ликование и ожидание под палящим солнцем

17:02 17.06.2018 Болельщикам, которые планируют посетить матч между сборными Бразилии и Швейцарии на «Ростов Арене», рекомендуют прибыть на стадион заранее. Организаторы обещают, что скучать фанатом не придётся. Перед игрой предусмотрены развлекательные и интерактивные программы, а также выступления творческих коллективов в парке «Левобережный». Для подвоза фанатов запущены автобусы по восьми маршрутам. Интервал движения всех автобусов составляет 5−15 минут. Подробности в материале: Болельщикам рекомендуют прибыть на «Ростов Арену» за три часа до матча

17:06 17.06.2018 На «Самара-Арене» сыграли две горячие, но не очень сильные сборных. Как сообщало ИА REGNUM, встречались сборная Коста-Рики и сборная Сербии. Матч, как и ожидалось, выдался жарким, но не особо результативным. Читайте также: Сборная Сербии выиграла у сборной Коста-Рики

17:17 17.06.2018 Сборная Германия умеет унижать. Представьте: домашний чемпионат мира для бразильских футболистов, родные стены, родные болельщики, Неймар и компания выходят в финал турнира и — проигрывают немцам с убийственным счётом 1:7. Кто мог такое представить? — вопрошает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Rage against the machine: сборная Мексики против сборной Германии

17:37 17.06.2018 Футбольных фанатов из Бразилии и Швейцарии встретили хлебом-солью на Донской земле. По случаю прибытия болельщиков в центре донского гостеприимства рядом с аэропортом «Платов» был организован праздник. Иностранных гостей встретил и донской губернатор Василий Голубев, с которым любители футбола сделали селфи. Делегацию болельщиков с песней и танцами встретил знаменитый Ансамбль Донских казаков имени Анатолия Квасова. Иностранцев не только угостили донской ухой, но и вручили им на память о Донском крае традиционные головные уборы казаков — синие с красным околышем фуражки. Об этом: Донские казаки встретили болельщиков из Бразилии и Швейцарии

18:41 17.06.2018 Германия — Мексика 0:1. Подробно: Счёт в матче сборных Германии и Мексики открыт

19:11 17.06.2018 Сборная России прилетела в Санкт-Петербург, где 19 июня проведет матч ЧМ-2018 со сборной Египта.

19:21 17.06.2018 Уральский вечер 15 июня запомнился не только проигрышем сборной Египта команде Уругвая, но и тем, что жительница Екатеринбурга заметила возле спорткомплекса одинокого египтянина. Тот не мог попасть в арендованную заранее квартиру. Женщина пустила гостя домой, где он переночевал абсолютно бесплатно и посмотрел футбол. Читайте подробнее: Русское гостеприимство: жительница Екатеринбурга приютила египтянина

20:02 17.06.2018 В переполненных «Лужниках» сборная Мексики в блестящем стиле обыграла сборную Германии. Счёт в матче открыл нападающий мексиканцев Ирвин Лосано. Этот гол стал единственным в матче. Читайте также: «Bravo, Mexico!» Сборная Мексики «рвёт» сборную Германии

20:34 17.06.2018 Матч между сборными Бразилии и Швейцарии, которые играют в Ростове-на-Дону, стартует в 21:00. Состав обеих сборных уже известен.

20:35 17.06.2018 Стартовый состав сборной Швейцарии: Янн Зоммер, Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Штефан Лихтштайнер, Гранит Джака, Валон Бехрами, Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Джердан Шачири, Харис Сеферович. В составе Бразилии — голкипер Алисон Бекер, Данило Луис де Силва, Тиаго Силва, Жуан Миранда, Марсело, Паулиньо, Казимиро, Филипе Каутиньо, Виллиан, Габриель Жезус, Неймар.

20:37 17.06.2018 У игроков Бразилии в составе самый дорогой игрок в мире — нападающий, один из лучших в мире дриблёров, олимпийский чемпион 2016 года Неймар («ПСЖ»), обладатель главного трофея Лиги чемпионов УЕФА последних трёх сезонов, техничный защитник Марсело (Реал Мадрид»), полузащитник и хороший распасовщик Филиппе Коутиньо («Барселона»), вратарь Алисон Рамзес Бекер, который провёл хороший сезон в «Роме». У Швейцарии есть быстрый вингер Джердан Шакири (британский «Сток-Сити»), полузащитник Гранит Джака (выступает за британский «Арсенал»), крайний защитник Рикардо Родригес («Милан»).

20:56 17.06.2018 Сборные Швейцарии и Бразилии уже на поле. Звучат государственные гимны.

21:05 17.06.2018 Первый удар по воротам нанесла сборная Швейцарии: пробил Блерим Джемаили.

21:16 17.06.2018 Паулиньо нанес удар в створ ворот швейцарцев, Зоммер коснулся мяча — гол не состоялся

21:16 17.06.2018 Неймар зарабатывает штрафной, он же и пробивает, но попадает в «стенку».

21:19 17.06.2018 Еще один удар нанес по воротам Швейцарии Жезус, но Зоммер на месте, он забирает мяч.

21:21 17.06.2018 Бразилия открывает счет: удар в дальний угол наносит Фелипе Коутиньо.

21:35 17.06.2018 Штефан Лихтштайнер зарабатывает желтую карточку, а бразильцы — штрафной. Подачу сделал Марселу, но защита Швейцарии выбила мяч на угловой.

21:39 17.06.2018 Сеферович пытался прорваться к воротам Бразилии, но атака не прошла.

21:46 17.06.2018 Арбитр добавил две минуты к основному времени первого тайма.

21:47 17.06.2018 Марсело зарабатывает угловой.

21:48 17.06.2018 Тиаго Силва направил удар в дальний угол, но мяч прошел над перекладиной.

21:49 17.06.2018 1:0 — с таким счетом заканчивается первый тайм встречи Бразилии и Швейцарии в Ростове-на-Дону.

22:05 17.06.2018 Второй тайм: команды вышли на поле. Первый дальний удар нанес швейцарец Джемаили.

22:06 17.06.2018 Первая желтая карточка второго тайма — ее получает бразилец Каземиро за подкат.

22:09 17.06.2018 Швейцария сравнивает счет: мяч забил Стивен Цубер — бывший футболист московского ЦСКА.

22:10 17.06.2018 Цубер забил головой во время подачи углового. 1:1.

22:14 17.06.2018 33-летнему швейцарцу Бехрами понадобилась помощь медиков — после того, как он попытался закрыть Каземиро доступ к мячу.

22:17 17.06.2018 Коутиньо дважды попытался пробить — неудачно, затем эстафету принял Неймар, но и ему не удалось нанести точный удар.

22:18 17.06.2018 Длинный удар Каземиро, но тоже пришелся выше ворот.

22:19 17.06.2018 Каземиру уходит с поля, вместо него тренер сборной Бразилии выпускает Фернандинью.

22:26 17.06.2018 Неймар зарабатывает очередной штрафной, Фабиан Шер получает желтую карточку. Удар по воротам Швейцарии наносит Фернандинью, мяч летит в стенку, и швейцарская защита выносит его из штрафной.

22:27 17.06.2018 Новая замена в сборной Бразилии: уходит Паулинью, на поле выходит Ренату Аугусту.

22:28 17.06.2018 И еще одна желтая карточка у швейцарской сборной — на этот раз ее получил Бехрами, который зацепил за ногу Неймара.

22:29 17.06.2018 Коутинью пытался пробить по воротам, но мяч полетел мимо.

22:29 17.06.2018 Тем временем — замена у швейцарцев: вместо Бехрами выходит Денис Закария.

22:33 17.06.2018 Спорный момент: швейцарец Аканджи придержал Жезуса в штрафной, тот упал. Но арбитр решил, что пенальти здесь нет.

22:37 17.06.2018 На поле выходит звезда «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Он меняет Габриела Жезуса.

22:39 17.06.2018 Замену делает и тренер швейцарской сборной: вместо Сеферовича выходит Брел Эмболо («Шальке»).

22:41 17.06.2018 В борьбе за мяч удар по лицу получил швейцарец Лихтштайнер.

22:44 17.06.2018 На поле с трибун выкинули большой красный шар — с ним разобрался вратарь бразильцев.

22:46 17.06.2018 Еще одна замена у швейцарцев: уходит капитан команды Лихтштайнер, на поле выходит Михаэль Ланг.

22:47 17.06.2018 Неймар нанес удар из центра штрафной, но Зоммер берет мяч.

22:48 17.06.2018 Шакири протаскивает мяч к чужой штрафной, наносит удар, но неточно.

22:49 17.06.2018 На стадионе «Ростов Арена» за футбольной баталией между сборными Бразилии и Швейцарии наблюдают 43 тыс. 109 зрителей. Фестиваль болельщиков FIFA принял рекордное количество фанатов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, поклонники выстроились в очередь задолго до начала игры, фан-зона не смогла принять всех желающих. Подробности в материале: На «Ростов Арене» за игрой Бразилии и Швейцарии наблюдают 43 тыс. фанатов

22:50 17.06.2018 Бразилия упускает шанс забить: Фирмину наносит удар головой, но Зоммер спасает ситуацию.

22:50 17.06.2018 Тем временем арбитр добавляет пять минут к основному времени.

22:54 17.06.2018 Неймар перехватил мяч, но его останавливают в центральном круге.

22:56 17.06.2018 Очередной — возможно, последний штрафной в этом матче. У мяча Неймар, он и подает. Мяч летел в створ, но защитники швейцарской сборной его отбили.

22:57 17.06.2018 Матч завершен. 1:1. Голы забили Фелипе Коутиньо (Бразилия) на 20-й минуте и Стивен Цубер (Швейцария) на 50-й.

23:46 17.06.2018 После первого тура на ЧМ-2018 в группе Е лидирует сборная Сербии, выигравшая 17 июня у сборной Коста-Рики. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин. По его словам, второе и третье место в группе пока занимают команды Бразилии и Швейцарии, сыгравшие вничью. Об этом: Грандов нет: матч Бразилии и Швейцарии это вновь доказал

23:55 17.06.2018 Сейсмологи зафиксировали в Мексике землетрясение «искусственной природы» в момент, когда сборная страны забила гол в ворота команды Германии на ЧМ-2018, отмечает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Победа мексиканских футболистов спровоцировала землетрясение

03:11 Полузащитник футбольной сборной Бразилии Филиппе Коутиньо остался доволен игрой своей команды в матче со швейцарцами. По его словам, бразильцы не смогли одолеть соперников, хотя очень стремились к этому — «много гоняли» швейцарцев по полю. «На чемпионате мира все команды в отличной форме. Мы же сыграли сегодня хорошо, было много позитивных моментов», — отметил Коутиньо. Об этом: «Играли хорошо»: Коутиньо подвел итог матча Бразилия — Швейцария

03:56 Мексиканский болельщик предложил своей возлюбленной руку и сердце после матча Мексика — Германия на чемпионате мира по футболу. Он встал на одно колено и преподнес невесте кольцо. Читайте также: Удачный момент: мексиканец сделал предложение невесте в фан-зоне ЧМ

04:08 Форвард бразильской сборной Неймар да Силва Сантос Жуниор завершил матч с командой Швейцарии без травм. По словам спортсмена, после матча он немного хромает и чувствует небольшую боль. «Это не травма. Против меня сегодня было много нарушений», — цитирует Неймара «Р-Спорт». Об этом: Неймар рассказал о самочувствии после матча со Швейцарией

05:55 Диего Марадона назвал позором работу главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. Известный футболист раскритиковал подготовку команды к матчу с Исландией. «Если аргентинцы продолжат так играть, то Сампаоли может не возвращаться домой. Команда оказалась не готова к игре с Исландией, это позор», — заявил Марадона. Подробности в материале: «Это позор»: Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины

06:29 Защитник сборной Сербии Александар Коларов стал автором первого гола на стадионе «Самара-арена» в рамках ЧМ-2018 и получил в подарок автомобиль Lada 4×4 от властей Самарской области. Подробности в материале: Защитнику сборной Сербии подарили автомобиль Lada после матча с Коста-Рикой

06:46 Продолжаются соревнования животных, предсказывающих результаты матчей чемпионата мира. На этот раз выдра Гарри поставила на победу сборной России в матче с Египтом. Читайте также: Сочинская выдра знает, как сыграет Россия с Египтом

07:24 Матч Россия — Египет обслужит бригада арбитров из Парагвая во главе с Энрике Касересом. Читайте также: Стали известны арбитры на матч сборных России и Египта

07:43 Более 55% граждан России посмотрели матч открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии Подробности в материале: Матч открытия ЧМ-2018 посмотрели 55% граждан России

07:57 После победы сборной России над командой Саудовской Аравии вырос интерес жителей России к чемпионату мира Подробности в материале: Интерес жителей России к ЧМ-2018 вырос после победы сборной России

08:21 В Великобритании во время проведения чемпионата мира футболу отмечается рост уровня бытового насилия. Об этом: В Великобритании связывают рост уровня насилия с футболом

08:37 Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда знает о Сталинградской битве и том, какую роль этот город сыграл во Второй мировой войне. Подробности в материале: Главный тренер сборной Англии: команда знает о Сталинградской битве