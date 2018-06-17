Токио, 17 июня, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Власти Японии выразили Москве сожаление в связи с предстоящими военными учениями на острове Итуруп в южной части Курильской гряды. Об этом сегодня, 17 июня, пишет газета Yomiuri.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

По данным издания, японский МИД сделал соответствующее представление России через посольство Японии в Москве. Однако на Смоленской площади отклонили это представление и подчеркнули, что военные учения проводятся в пределах российской национальной территории.

Ранее стало известно, что 14 июня официальная Москва уведомила японское Управление безопасности на море о проведении ракетных стрельб на острове Итуруп. Учебные стрельбы запланированы на 18−21 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, японский МИД уже выражал сожаление в связи с тем, что российские власти начали работы по прокладке оптико-волоконной линии связи на Курилы.