Нью-Йорк, США, 17 июня, 2018, 08:35 — ИА Регнум. В Нью-Йорке около 20 пожарных пострадали в ходе тушения пожаров в районе Стейтен-Айленд. Об этом накануне, 17 июня, сообщает пресс-служба городской пожарной службы Нью-Йорка.

(сс) skeeze Пожарные

Пламенем были охвачены по меньшей мере пять зданий. В тушении пожара участвовали 250 сотрудников городской пожарной службы Нью-Йорка.

Как минимум 20 из них получили различные травмы. Уточняется, что четверо пострадавших получилил серьезные травмы.