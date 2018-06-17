Рига, 17 июня, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что в вопросах безопасности и защиты от ряда вызовов страны Евросоюза не могут рассчитывать только на США. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает TVnet.

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Вейонис заявил, что у него есть некоторые сомнения насчет того, смогут ли США действительно защитить Евросоюз, и рассчитывать только на США в современных условиях ЕС не может себе позволить.

При этом он отметил, что Евросоюзу надо укреплять как «жесткую безопасность», так и «мягкую безопасность», в частности, вести борьбу с гибридными угрозами.

Президент Латвии подчеркнул, что в настоящее время перед военным блоком НАТО, членом которого является его страна, стоят несколько угроз в том числе ситуация в Сирии и Северной Африке. Другим «вызовом» для НАТО и Евросоюза является, по мнению Вейониса, «демонстрирующая свои мускулы» Россия.