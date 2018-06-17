ФИФА назвала причину пустых мест на матче Египет — Уругвай
Екатеринбург, 17 июня, 2018, 07:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге часть обладателей билетов не пришла на долгожданный матч между Уругваем и Египтом. Этим и объясняется причина пустых мест на стадионе, цитируют заявление ФИФА некоторые СМИ.
Как следует из заявления, операционных проблем при продаже билетов выявлено не было.
Напомним, при заполняемости стадиона в 33 061 человек на матч пришли 27 015. При этом было распределено 32 276 билетов. По сути, больше 5 тыс. болельщиков с билетами по тем или иным причинам не попали на матч.
Напомним, один из спортивных комментаторов предположил, что часть билетов осела у спонсоров ФИФА. Власти Екатеринбурга и Свердловской области потребовали от федерации объяснений. Также чиновники надеются на то, что на ближайших трёх матчах такая ситуация не повторится.