Екатеринбург, 17 июня, 2018, 07:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге часть обладателей билетов не пришла на долгожданный матч между Уругваем и Египтом. Этим и объясняется причина пустых мест на стадионе, цитируют заявление ФИФА некоторые СМИ.

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Как следует из заявления, операционных проблем при продаже билетов выявлено не было.

Напомним, при заполняемости стадиона в 33 061 человек на матч пришли 27 015. При этом было распределено 32 276 билетов. По сути, больше 5 тыс. болельщиков с билетами по тем или иным причинам не попали на матч.

Напомним, один из спортивных комментаторов предположил, что часть билетов осела у спонсоров ФИФА. Власти Екатеринбурга и Свердловской области потребовали от федерации объяснений. Также чиновники надеются на то, что на ближайших трёх матчах такая ситуация не повторится.