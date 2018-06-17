Токио, 17 июня, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Власти США в рамках соглашения с Корейской Народно-Демократической Республикой о денуклеаризации Корейского полуострова предъявили требования по 47 пунктам. Об этом сегодня, 17 июня, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно в интервью телеканалу NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

«Северной Корее… были представлены требования по 47 позициям. Если требование полной денуклеаризиции в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут. Думаю, что там это понимают», — рассказал Коно.

Ранее глава японского внешнеполитического ведомства заявил, что власти Японии не рассматривают возможность диалога между Токио и Пхеньяном на высшем уровне.

Напомним, в Сингапуре 12 июня состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам двустороннего саммита политики подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить все разногласия в прошлом.