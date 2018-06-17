Владимир, 17 июня, 2018, 06:44 — ИА Регнум. Украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой не удалось навестить в тюрьме «Владимирский централ» гражданина Украины Николая Карпюка. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

Fanette Тюрьма (фрагмент)

По словам уполномоченной по правам человека Верховной рады Украины, начальник тюрьмы принял заявление на встречу с заключенным, однако отказался пустить Денисову в учреждение. Документы на встречу с Карпюком как уполномоченного лица еще не поступили, для частных лиц время подачи заявлений завершилось, пояснил начальник.

По данным СКР, Карпюк воевал в Чечне на стороне боевиков в 1994—1995 годах. В 2016 году суд в Грозном признал его виновным, Карпюка приговорили к тюремному заключению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денисова не смогла встретиться с режиссером Олегом Сенцовым, который отбывает наказание в Ямало-Ненецком автономном округе за организацию террористической ячейки. Руководство колонии отказало омбудсмену «по неизвестной причине», отметила она.

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