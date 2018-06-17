Москва, 17 июня, 2018, 06:22 — ИА Регнум. Знаменитый футболист Диего Марадона выкурил сигару во время матча Аргентины и Исландии, нарушив правила поведения на стадионе. На своей странице в соцсети Facebook спортсмен извинился за инцидент.

Neogeolegend Диего Марадонна (2012 год)

«Сегодня был тяжелый день для всех аргентинцев, связанный с сильным напряжением из-за нашего дебюта на чемпионате мира», — написал Марадона.

Футболист пояснил, что не знал о запрете курения на стадионах. Всем болельщикам и организаторам соревнований Марадона принес извинения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня на чемпионате мира по футболу встретились сборные Исландии и Аргентины, матч завершился ничьей 1:1. В групповом этапе ЧМ сборной Аргентины предстоит 21 июня в Нижнем Новгороде встретиться с командой Хорватии, 26 июня в Санкт-Петербурге — с соперниками из Нигерии.

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