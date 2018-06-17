Оттава, 17 июня, 2018, 06:03 — ИА Регнум. Конверт с белым порошком и письмо с угрозами получила посол США в Канаде Келли Крафт, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в дипмиссии.

Дядя Сэм и Канада. Ок.1885-1890

Адресованное Крафт послание поступило в американское посольство в Оттаве 14 июня. Служащий, принимающий корреспонденцию, обнаружил в конверте белый порошок. Экспертиза показала безвредность вещества.

В конверте лежало письмо с оскорблениями и угрозами в отношении дипломата, а также президента США Дональда Трампа и его близких. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 15 июня позвонил Крафт и выразил ей свою поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее между властями Канады и США разгорелись споры из-за торговых пошлин. Так, Дональд Трамп заявил, что глава канадского правительства Джастин Трюдо назвал американские пошлины «оскорбительными» для Канады и подчеркнул, что «не позволит помыкать собой».

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