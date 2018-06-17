Нью-Дели, 17 июня, 2018, 05:45 — ИА Регнум. Индия отменяет льготы на импорт 30 товаров из США в ответ на повышение американской стороной пошлин на алюминиевую и стальную продукцию. Об этом сообщает газета The Indian Express.

Василий Верещагин. Индиец. 1873

В уведомлении, направленном Нью-Дели в адрес Всемирной торговой организации (ВТО), говорится, что Индия рассчитывает компенсировать потери за счет суммы, полученной от отмены таможенных льгот на американские товары. Ввозные пошлины будут повышены в частности на американские мотоциклы с объемом двигателя более 800 куб. см, борную кислоту, чечевицу, некоторые изделия из металла.

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По данным телеканала NDTV, выгода индийской стороны составит почти $239 млн. При этом от повышения пошлин со стороны США Индия потеряет примерно $241 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия оказалась в числе стран, чья стальная и алюминиевая продукция с марта облагается большей пошлиной при ввозе в США. Пошлины увеличены на 25% для стали и на 10% — для алюминия.

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