Калининград, 17 июня, 2018, 05:16 — ИА Регнум. Победа российской сборной над футболистами из Саудовской Аравии впечатлила защитника московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведрана Чорлуку. Об этом он рассказал сетевому изданию Sport24.ru.

Fanny Schertzer Вадран Чорлука (2013 год)

«Пока на турнире больше всего впечатлила сборная России. Так крупно обыграла соперника», — сказал Чорлука.

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Футболист добавил, что перед игрой пожелал удачи братьям Антону и Алексею Миранчукам, с которыми он вместе играет в «Локомотиве», и Александру Самедову, который был в команде в 2012—2016 годах. Друзья также пожелали Чорлуку удачной игры.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня матч России и Саудовской Аравии на ЧМ-2018 по футболу завершился разгромом гостей: результат 5:0 в пользу российской сборной. Сборная Хорватии оказалась сильнее Нигерии 16 июня в Калининграде — встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу хорватов.

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