Саранск, 17 июня, 2018, 04:54 — ИА Регнум. Победой сборной Дании над командой Перу завершился матч первого тура группы C чемпионата мира по футболу. Счет встречи в Саранске составил 1:0 в пользу датчан.

Fanny Schertzer Юссуф Юрари Поульсен — автор решающего гола

На 59-й минуте матча мяч в ворота перуанцев отправил нападающий Юссуф Поульсен. Передачу ему сделал полузащитник Кристиан Эриксен.

Перуанский полузащитник Кристиан Куэва не смог реализовать пенальти, в противном случае сборная Перу могла выйти вперед в конце первого тайма. Матч проходил на стадионе «Мордовия Арена».

Во втором туре группового этапа датчанам 21 июня в Самаре предстоит встреча с австралийцами. Сборная Перу в тот же день сыграет с французами в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, матч Хорватия — Нигерия 16 июня в Калининграде завершился победой хорватской команды — 2:0. Полузащитник Лука Модрич посредством пенальти отправил в ворота нигерийцев второй мяч.

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