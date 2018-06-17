Датчане обыграли футбольную сборную Перу
Саранск, 17 июня, 2018, 04:54 — ИА Регнум. Победой сборной Дании над командой Перу завершился матч первого тура группы C чемпионата мира по футболу. Счет встречи в Саранске составил 1:0 в пользу датчан.
На 59-й минуте матча мяч в ворота перуанцев отправил нападающий Юссуф Поульсен. Передачу ему сделал полузащитник Кристиан Эриксен.
Перуанский полузащитник Кристиан Куэва не смог реализовать пенальти, в противном случае сборная Перу могла выйти вперед в конце первого тайма. Матч проходил на стадионе «Мордовия Арена».
Во втором туре группового этапа датчанам 21 июня в Самаре предстоит встреча с австралийцами. Сборная Перу в тот же день сыграет с французами в Екатеринбурге.
Как сообщало ИА REGNUM, матч Хорватия — Нигерия 16 июня в Калининграде завершился победой хорватской команды — 2:0. Полузащитник Лука Модрич посредством пенальти отправил в ворота нигерийцев второй мяч.
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