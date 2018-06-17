Донецк, 17 июня, 2018, 04:41 — ИА Регнум. Украинские силовики вели обстрел поселка Зайцево с применением комплекса американской разведывательно-сигнализационной аппаратуры «Рембасс-2». Об этом сообщил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, передает «Донецкое агентство новостей».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские боевики, АТО, ВСУ

Огонь в направлении Зайцево ВСУ открыли вечером 15 июня. При этом украинская сторона проводила испытания комплекса «Рембасс-2», переданного представителями США. Такая аппаратура позволяет на расстоянии до 75 метров распознать фигуру человека, а на расстоянии до 350 метров — вооружение и военную технику, пояснил Безсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 июня в результате обстрела украинскими силовиками северной части Горловки — поселка Зайцево — множественные ранения получила 79-летняя женщина.

За пять с половиной месяцев 2018 года в Донбассе, по данным ОБСЕ, погибли 29 мирных жителей, 109 человек получили ранения.

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