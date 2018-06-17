Москва, 17 июня, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила повысить возраст выхода на пенсию для женщин на пять, а не на восемь лет. Об этом рассказал глава ФНПР Михаил Шмаков, сообщает РБК.

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Пенсионная реформа обсуждалась на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Профсоюзная сторона выступила за вариант более мягких изменений законодательства в отношении женщин: повысить пенсионный возраст лишь на пять лет.

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В целом, по словам Шмакова, профсоюзы против законопроекта. В документе не учтены многие аспекты и нет внятного обоснования того, что в результате реформы получит каждый пенсионер.

Вопрос о повышении пенсионного возраста — комплексный. Реформа имеет смысл, в первую очередь, при росте уровня зарплат, при росте экономики, пояснил глава ФНПР.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях пенсионной системы, предусматривающий в числе прочего повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет — для мужчин. Премьер-министр Дмитрий Медведев пояснил, что благодаря реформе удастся направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции.