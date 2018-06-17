Калининград, 17 июня, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Лучшим игроком матча Хорватия — Нигерия на чемпионате мира по футболу признан хорватский полузащитник Лука Модрич. Сообщение об этом опубликовано в «твиттере» ФИФА.

Дмитрий Журавель Лука Модрич

Модрич посредством пенальти отправил в ворота нигерийцев второй мяч. Полузащитник установил окончательный счет встречи в Калининграде — победа на стороне Хорватии, 2:0.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня на стадионе «Калининград» сборные Хорватии и Нигерии разыграли матч 1-го тура группы D в рамках мирового первенства по футболу. Счет в конце первого тайма открыл Огхенекаро Этебо, Модрич улучшил результат на 71-й минуте встречи.

Хорватия с тремя очками поднялась на первое место, оставив позади Аргентину и Исландию. Нигерия оказалась без очков на последнем месте.