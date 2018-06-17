Берлин, 17 июня, 2018, 03:52 — ИА Регнум. Комитет бундестага по контролю за разведкой (PKG) проверяет опубликованную австрийскими СМИ информацию о шпионаже немецких разведслужб за правительством Австрии и международными организациями. Об этом сообщает немецкое издание Funke.

BArchBot Германские войска входят в Австрию. 1938 год

Как пояснил глава PKG Армин Шустер, будет установлено, идет ли речь о новых обвинениях или же о том, что было известно еще с 2015 года. Первые итоги проверки комитет обещает обнародовать после 20 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральную разведывательную службу Германии (BND) уличили в слежке за австрийским правительством, а также международными организациями и дипмиссиями на территории Австрии. Разъяснений от немецкой стороны потребовал президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

В 2015 году BND уже оказывалось в центре шпионского скандала. Тогда Бельгия начала расследование о слежке немецкой спецслужбы в пользу агентства национальной безопасности (NSA) США.