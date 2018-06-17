Вена, 17 июня, 2018, 03:31 — ИА Регнум. Немецкая разведка систематически следила за коммуникациями правительства Австрии, а также за находящимися в Вене дипломатическими представительствами и международными организациями. Об этом сообщает австрийский журнал Profil со ссылкой на внутреннюю базу данных о деятельности федеральной разведслужба Германии (BND).

И.Семенов. Европейское содружество. 1952

Шпионаж велся в 1999—2006 годах в отношении ряда австрийских министерств и ведомств, включая аппарат федерального канцлера Австрии и оборонное ведомство страны. Под слежку попали 75 посольств, ОПЕК, ОБСЕ и МАГАТЭ, а также структуры ООН, различные организации, компании, предприятия и банки.

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BND, по данным издания, использовало для слежки около 2 тысяч так называемых селекторов. Это критерии поиска, включающие имена, номера стационарных и мобильных телефонов, факсов и адреса электронной почты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции был задержан бывший сотрудник управления внутренней безопасности страны (DGSI). Поводом для задержания стала публикация секретных сведений в написанной экс-шпионом книге.