Москва, 17 июня, 2018, 03:13 — ИА Регнум. Водитель такси, задержанный после ДТП на улице Ильинка, 20 часов находился за рулем до момента аварии. Видео опроса подозреваемого опубликовано 17 июня пресс-службой ГУ МВД России по Москве.

RyanMcGuire Такси

По словам таксиста, водительское удостоверение он получил в 2013 году, однако его реальный водительский стаж — два года. В Москве мужчина работает месяц, он трудоустроен в таксомоторной фирме.

До инцидента таксист, по его словам, работал 20 часов. Перед этим ему удалось поспать два-три часа.

«Хотел домой поехать, поспать», — сказал задержанный.

Таксист признался, что пытался скрыться с места ДТП от испуга. Ранее подобного не происходило, заверил задержанный сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 16 июня автомобиль такси совершил наезд на группу пешеходов в центре Москвы. Пострадали восемь человек, включая двух гражданок Мексики. Водителя задержали на месте, он оказался 28-летним уроженцем Киргизии.

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